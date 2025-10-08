Смотр коммунальной техники провели в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проверил готовность коммунальных служб Электрогорска к зимнему периоду. Он осмотрел технику и побеседовал с сотрудниками МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» и МБУ «УК Электрогорск».

Вместе с руководителем муниципалитета в обходе принял участие заместитель главного государственного жилищного инспектора Московской области Артем Гальченко.

В автопарке МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» находится восемь машин спецтехники. Также предприятие запасло 400 тонн пескосоляной смеси. За поддержание чистоты и порядка в городе отвечают семь сотрудников. МБУ «УК Электрогорск» располагает 11 машинами спецтехники. В штате предприятия — 75 рабочих. Предприятие запасло 200 тонн соли.

Денис Семенов высказал несколько замечаний по поводу отвалов на снегоуборочной технике и состояния некоторых тракторов. Все выявленные недочеты устранят в самое ближайшее время.

«В целом, к зиме готовы, остались финальные штрихи. Наши службы должны быть начеку 24/7», — отметил руководитель муниципалитета.