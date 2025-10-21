Смотр коммунальной техники прошел в Подольске
Главная тема этой осени для всех коммунальных служб — готовность к зиме. В Подольске подготовку начали с традиционного смотра уборочной техники.
На одной площадке собрали весь автопарк, который будет бороться со снегом и гололедом в течение ближайших месяцев. Проверить готовность к зиме рабочих и машин приехал глава городского округа Григорий Артамонов.⠀
В зимний период в округе для поддержания чистоты задействуют свыше 100 машин спецтехники. Их подключили к ГЛОНАСС и региональной информационной системе.
Оценку готовности коммунальных служб смогли также дать юные жители Подольска. Для них провели экскурсию по комбинату и даже дали возможность примерить на себя роль тракториста.⠀
По итогам смотра была поставлена положительная оценка. Теперь вся эта техника займет свои места на дежурных парковках и будет ждать своего часа. Остается надеяться, что зима будет снежной, но не аномальной, а работа этих машин — слаженной и эффективной.