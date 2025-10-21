Смотр коммунальной техники прошел в Подольске

Главная тема этой осени для всех коммунальных служб — готовность к зиме. В Подольске подготовку начали с традиционного смотра уборочной техники.

На одной площадке собрали весь автопарк, который будет бороться со снегом и гололедом в течение ближайших месяцев. Проверить готовность к зиме рабочих и машин приехал глава городского округа Григорий Артамонов.⁣⁣⠀

В зимний период в округе для поддержания чистоты задействуют свыше 100 машин спецтехники. Их подключили к ГЛОНАСС и региональной информационной системе.