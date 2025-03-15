Смотр коммунальной техники прошел в Чехове
Округ Чехов готовится к месячнику благоустройства и летнему сезону. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проверил готовность коммунальной техники, которая выйдет на уборку дворов, общественных пространств, детских площадок и автодорог.
Свой автопарк продемонстрировали муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» и производственный комплекс «Чеховский» компании «Мосавтодор». Они показали 72 машины спецтехники и 56 средств малой механизации. Предприятия также подготовили ручной инструмент и приобрели садовый инвентарь.
В 2024 году автопарк «Чеховского благоустройства» пополнили девять машин. Серди них два погрузчика, четыре автосамосвала, автогрейдер и два комбинированных дорожных транспортных средства.
«Сегодня представили метущую технику, погрузочную, поливомоечную. Из поливомоечной у нас задействованы прицепные устройства в виде бочек на трактора», — отметил начальник транспортного отдела МБУ «Чеховское благоустройство» Олег Потапов.
Как рассказал заместитель главы Чехова Александр Ротнов, уже переоборудовали 70 машин, штат водителей укомплектовали — все готово к работе по обслуживанию муниципального округа.
В этом году субботники в Чехове начнут проводить раньше, не дожидаясь апреля.
Отметим, что в муниципальном округе расположены 762 объекта благоустройства общей площадью более трех миллионов квадратных метов. Это 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных территорий, 300 детских игровых площадок и 138 спортивных зон. Суммарная протяженность сети дорог общего пользования составляет 938,6 километров. Содержать территории в весенне-летний период будут 348 специалистов «Чеховского благоустройства», а также рабочие и дворники управляющих компаний.