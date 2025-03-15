Смотр коммунальной техники прошел в Чехове

Округ Чехов готовится к месячнику благоустройства и летнему сезону. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проверил готовность коммунальной техники, которая выйдет на уборку дворов, общественных пространств, детских площадок и автодорог.

Свой автопарк продемонстрировали муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» и производственный комплекс «Чеховский» компании «Мосавтодор». Они показали 72 машины спецтехники и 56 средств малой механизации. Предприятия также подготовили ручной инструмент и приобрели садовый инвентарь.

В 2024 году автопарк «Чеховского благоустройства» пополнили девять машин. Серди них два погрузчика, четыре автосамосвала, автогрейдер и два комбинированных дорожных транспортных средства.

«Сегодня представили метущую технику, погрузочную, поливомоечную. Из поливомоечной у нас задействованы прицепные устройства в виде бочек на трактора», — отметил начальник транспортного отдела МБУ «Чеховское благоустройство» Олег Потапов.