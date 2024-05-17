Смотр юнармейских отрядов прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:45 Смотр юнармейских отрядов прошел в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске прошел юбилейный смотр юнармейских отрядов. Более 50 команд приехали, чтобы показать свою строевую подготовку.

В Подольске прошел юбилейный смотр юнармейских отрядов. Более 50 команд приехали, чтобы показать свою строевую подготовку.

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«Подольские команды, где бы ни участвовали, всегда фавориты. Будь то военно-спортивная игра, будь то слет. В прошлом году победили Домодедовские ребята, они тоже сегодня здесь», — рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Для победы в смотре юнармейцы должны выглядеть опрятно, сдать рапорт, спеть песню, промаршировать строевым шагом, построиться в шеренгу и по команде перестроиться. Помимо строевых испытаний есть и теоретические. Этап по истории включает в себя пять вопросов, за каждый правильный ответ дается один балл. Все команды показали хороший уровень подготовки.

«Здесь ребята показывают свою строевую выправку и слаженность в составе коллектива. Хочется пожелать, чтобы все эти знания, которые ребята получают в юнармейском движении, пригодились только в учебных целях», — сказал заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил городского округа Подольск Александр Погодин.

Победу одержала команда из Каширы, на втором месте оказались сразу два подольских отряда — «Варяг» и «Витязь Быково».

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