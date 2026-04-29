Смотр готовности техники к летнему сезону прошел в парке в Коломне

Подготовка к теплому сезону в парках Коломны и Озер традиционно начинается с осмотра спецтехники, которая обеспечивает на зеленых территориях чистоту и порядок. Убедиться, что общественные пространства готовы встретить лето, в парк Мира приехал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Руководитель муниципалитета осмотрел тракторы, специализированные автомобили, а также средства малой механизации, необходимые для поддержания чистоты и порядка на общественных пространствах. Александру Гречищеву продемонстрировали возможности новой профессиональной подметальной машины, которую сотрудники парка называют не иначе как «чудо-техника».

Во время рабочей встречи глава Коломны обсудил с работниками паркового комплекса технические характеристики имеющихся спецмашин и средств малой механизации, новую технику, которая была бы востребована на общественных пространствах округа, а также порядок работы персонала: как распределяются маршруты и отлеживается выполнение поставленных задач.