Смотр готовности техники к летнему сезону прошел в парке в Коломне
Подготовка к теплому сезону в парках Коломны и Озер традиционно начинается с осмотра спецтехники, которая обеспечивает на зеленых территориях чистоту и порядок. Убедиться, что общественные пространства готовы встретить лето, в парк Мира приехал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Руководитель муниципалитета осмотрел тракторы, специализированные автомобили, а также средства малой механизации, необходимые для поддержания чистоты и порядка на общественных пространствах. Александру Гречищеву продемонстрировали возможности новой профессиональной подметальной машины, которую сотрудники парка называют не иначе как «чудо-техника».
Во время рабочей встречи глава Коломны обсудил с работниками паркового комплекса технические характеристики имеющихся спецмашин и средств малой механизации, новую технику, которая была бы востребована на общественных пространствах округа, а также порядок работы персонала: как распределяются маршруты и отлеживается выполнение поставленных задач.
Зеленые зоны городского округа Коломна к началу летнего сезона готовят около 90 сотрудников «Дирекции парков». Именно они заботятся о чистоте и порядке в скверах и парках: очищают газоны, убирают мусор, оформляют клумбы, обрезают сухие деревья и кустарники, проводят обработку от клещей.
Совсем скоро паркам и скверам округа предстоит большой наплыв посетителей. Каким будет их настроение, найдут ли они занятие по душе, получат ли заряд позитива, — во многом зависит именно от людей, которые с раннего утра и до позднего вечера трудятся над созданием комфортных условий для отдыха жителей и гостей Коломны.