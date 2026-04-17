Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 8% за год

Благодаря современным методам диагностики и лечения в Подмосковье продолжается позитивная тенденция в борьбе с туберкулезом. Смертность от этого заболевания в регионе снизилась на 8%.

Такие результаты стали итогом четкой стратегии.

«По итогам первого квартала 2026 года показатель смертности от этого заболевания сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил главный фтизиатр Подмосковья, главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Учреждение, которое неизменно демонстрирует высокие стандарты работы, стало центром компетенций для медицинских организаций региона, которые сейчас проходят процесс сертификации Национального института качества Росздравнадзора.