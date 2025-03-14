Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 57% с начала года

Специалисты Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера продолжают работу по раннему выявлению и лечению заболевания. С начала 2025 года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 57%.
В состав диспансера входят 12 филиалов и 26 отделений и туберкулезных кабинетов в больницах. Круглосуточно в регионе действуют шесть стационаров на 905 коек.
«Именно комплексный подход, повышение качества и доступности диагностики позволили нам достичь высоких результатов в своей работе», — пояснил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Учреждение, благодаря профессиональной работе сотрудников, стало центром компетенций для медорганизаций Подмосковья.
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