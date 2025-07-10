Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 40% за год

Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 40% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил 0,6 на 100 тысяч человек. В региональном Минздраве рассказали о профилактических мерах, которые помогли добиться такого результата.

В Подмосковье ведут большую работу по раннему выявлению и лечению туберкулеза. Благодаря этому заболеваемость и смертность ежегодно снижается. Ведущим учреждениям, где помогают таким пациентам, является областной клинический противотуберкулезный диспансер.

«Мы продолжим работу по своевременной диагностике туберкулеза, его профилактике и эффективному лечению», — рассказал главный врач диспансера Сергей Смердин.

В состав учреждения входит 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в составе больниц. Круглосуточную помощь пациентам оказывают в шести стационарах на 905 коек.

Профессиональная работа медиков позволила диспансеру стать центром компетенций для всех медорганизаций региона.