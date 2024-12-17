Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 21% за год

Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 21,4% за год. На высокие показатели повлияли активная профилактика и назначение своевременного лечения.

Областной противотуберкулезный диспансер проводит большую профилактическую работу в Подмосковье, рассказали в региональном Минздраве. Учреждение включает 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в составе больниц. Пациентам оказывают помощь в шести стационарах общим фондом 900 коек.

«Благодаря активной работе, в том числе по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания», — сказал главный врач учреждения Сергей Смердин.

В министерстве добавили, что работа профессиональных специалистов позволила диспансеру стать Центром компетенций для региональных медучреждений, которые сейчас проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.