Смертность от рака снизилась в Подмосковье на 41% за год

Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы против рака. В Подмосковье смертность от этого заболевания за год снизилась на 41%.

Важную роль в достижении такого результата играет работа по раннему выявлению новообразований и их эффективному лечению.

«Организована сеть из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Женщинам старше 40 лет доступна самостоятельная запись на маммографию. Мы продолжаем оснащать наши учреждения современным медицинским оборудованием, проводим профилактические акции», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительная информация об оказании медицинской помощи пациентам с онкологией в Подмосковье доступна на сайте. Там же можно найти график проведения дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Жительницы старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если более двух лет не проходили это исследование. Сделать это можно на портале государственных услуг в разделе «Здоровье» или по номеру телефона 122.