Смертность на дорогах снизилась на 21% в Подмосковье

С января по май в Подмосковье погибло на 21% меньше участников дорожного движения, чем за такой же период в прошлом году. Статистикой аварийности поделился Минтранс Московской области.

С начала года в регионе произошло 1256 ДТП с погибшими и ранеными — это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Число погибших снизилось на 21%, число раненых снизилось на 7%. Хочу отметить, что на 24% выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях — это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве призвали уделить особое внимание детской безопасности во время летних каникул. В зоне риска находятся особенно те школьники, кто гуляет уже самостоятельно. Подросткам следует напомнить правила дорожного движения и езды на самокатах и велосипедах.

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