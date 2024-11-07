Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 5% за год

Более 3,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых были жертвы и пострадавшие, зарегистрировали в Подмосковье за 10 месяцев 2024 года. Этот показатель оказался на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что, помимо общего снижения числа ДТП, количество погибших уменьшилось на 4%, а раненых — на 6%. Он добавил, что август и октябрь 2024 года стали наиболее аварийными месяцами, с большим числом жертв по сравнению с теми же месяцами 2023 года. В то же время февраль, апрель и сентябрь показали наименьшее количество погибших.

Столкновения и наезды на пешеходов остаются наиболее распространенными видами ДТП. В ведомстве подчеркнули, что на муниципальных дорогах в этом году число жертв в результате наездов на пешеходов увеличилось в два раза по сравнению с 2023 годом.

Согласно данным Госавтоинспекции Подмосковья, в текущем году наблюдается рост детского травматизма на дорогах, при этом большинство инцидентов произошло из-за нарушений правил дорожного движения водителями. Однако положительная динамика сохраняется в отношении ДТП с участием нетрезвых водителей — их количество снизилось.