Смену целевого назначения земельных участков упростили в Подмосковье

Процедура смены целевого назначения земельных участков в Московской области стала значительно проще благодаря обновлению регионального портала государственных услуг. Об этом нововведении сообщила пресс-служба областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

В электронную услугу внедрили умные сервисы.

«Теперь заявителям больше не нужно самостоятельно заполнять адрес/местоположение земельного участка, а также категорию земель, к которой он относится. Все эти сведения появятся автоматически, на основании данных из ЕГРН, после ввода кадастрового номера. Кроме того, система подскажет, в каких случаях перевод в рамках услуги будет невозможен», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для изменения статуса территории пользователям необходимо зайти на регпортал в раздел для граждан, выбрать вкладку «Земля» и перейти к услуге по оформлению регистрации.

Цифровой сервис позволяет физическим лицам, компаниям и индивидуальным предпринимателям менять статус наделов: например, выводить участки сельскохозяйственного назначения или земли запаса под нужды промышленности либо возвращать особо охраняемые объекты в хозяйственный оборот.

Процесс подачи запроса требует авторизации через систему ЕСИА. Пользователю достаточно указать свой статус, заполнить интерактивную анкету и загрузить пакет сопроводительных документов. Итоговое решение поступит напрямую в личный кабинет заявителя.