Смену по подготовке к олимпиаде школьников открыли в оздоровительном центре в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске открылась выездная профильная смена по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников. В ней участвуют порядка 70 человек, которые уже проявили себя на муниципальном этапе состязаний по русскому языку, биологии, математике, истории и обществознанию.

Выездная предметная смена подготовит учащихся к дальнейшим этапам конкурса.

На протяжении трех дней старшеклассники будут осваивать методы решения олимпиадных задач повышенного уровня под руководством педагогов подольских школ, преподавателей образовательного центра «Взлет», а также победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Помимо образовательной программы, для участников организовали культурно‑массовые мероприятия: элементы веревочного курса, детективные игры, интеллектуально-развлекательные программы, а также тематические зарядки.

«Учителя умеют заинтересовать своим предметом, а кураторы из лиги делают программу смены особенно яркой. Мне нравится идея совмещения досуга и учебы. После занятий развлекательная программа помогает перезагрузиться!» — сказала десятиклассница из лицея № 1 Вера Заводян.

Отметим, что выездные профильные смены проводятся с 2019 года. Организаторами выступают комитет по образованию городского округа Подольск и общественное объединение «Молодежная Лига». Подобные мероприятия помогают ребятам подготовиться к олимпиадам регионального и всероссийского уровня. В 2024 году 48 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций округа приняли участие в заключительном этапе состязания школьников и привезли 25 дипломов.