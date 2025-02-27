Смена зимнего лагеря для детей с ОВЗ завершилась в Красногорске

Второй год подряд в Красногорске работает уникальный реабилитационный лагерь для подростков с тяжелыми множественными нарушениями развития. Летние смены проводятся уже на протяжении шести лет, и за это время программу посетили более 70 детей в возрасте от 14 до 20 лет.

Проект реализуется под эгидой Красногорского отделения Всероссийского общества инвалидов. Команда профессионалов, включающая педагогов, дефектологов и специалистов по поведенческому анализу, обеспечивает качественную поддержку и развитие участников лагеря. Реабилитационная программа включает обучение социально-бытовым навыкам, адаптивную физическую культуру, музыкальные занятия, арт-терапию и рукоделие. Формат малых групп позволяет уделить внимание каждому ребёнку, создавая комфортные условия для обучения и социализации.

Особое внимание уделяется культурно-досуговой реабилитации подростков, а также поддержке их семей. Для мам особенных детей организуются ресурсные встречи, где они могут поделиться опытом и получить необходимую помощь. Кроме того, лагерь проводит мероприятия для взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Участники и их семьи отмечают важность этого проекта, который помогает детям раскрывать свой потенциал, учиться взаимодействовать с окружающим миром и находить радость в творчестве и общении.