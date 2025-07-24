Смена «Растим патриотов России!» началась в центре «Авангард» в Одинцове

Около 500 ребят со всего Подмосковья съехались в учебно-методический центр «Авангард». Здесь уже в третий раз проходит региональная профильная смена «Растим патриотов России!».

Школьников и студентов колледжей ожидают во время смены тренинги и мастер-классы от инструкторов центра, занятия по истории Великой Отечественной войны и роли Подмосковья в Победе, а также командные игры.

Кроме того, ребята учатся строевой подготовке, основам оказания первой помощи, пользоваться средствами химической защиты, ориентироваться на местности и управлять беспилотными летательными объектами.

Следующие смены для школьников и студентов в центре «Авангард» пройдут 4-9 и 18–23 августа. Девять заездов запланированы до конца 2025 года. Попасть на тематическую смену «Растим патриотов России!» можно, подав заявку на сайте.