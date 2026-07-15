Смена православного лагеря для детей завершилась в Богородском округе

Летний православный лагерь при воскресной школе Покровского храма села Кудиново подошел к концу. Ребята успели подружиться, привязаться к вожатым и полюбить сам приход храма.

Кульминацией смены стал теплый концерт‑капустник для родителей, который дети подготовили к 12 июля. В творческой живой форме ребята показали самые яркие моменты лагерной жизни и наполнили зал атмосферой приключений и добра.

Программа получилась по‑настоящему веселой и душевной. Юные артисты разыграли шуточные сценки‑пародии на своих вожатых — с добротой и юмором, а вожатые изображали своих подопечных. Эти взаимные перевоплощения стали одним из самых трогательных и смешных эпизодов вечера: в них чувствовались искренняя симпатия и доверие.

В завершение праздника всем участникам вручили памятные именные медали как символ пройденного пути, общих побед и маленьких личных достижений. Награды станут для детей напоминанием о лете, полном открытий, дружбы и радости.