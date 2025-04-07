Смарт-отель построят на территории бывшего лагеря «Дружба» в Орехово-Зуеве

Новый проект в сфере туризма реализуют в Орехово-Зуевском округе. Здесь появится современный отель для активного отдыха.

Объект планируют возвести на территории бывшего детского лагеря «Дружба» около деревни Щербинино. Этим займется компания «ОКС Смарт Орехово».

В планах построить современный комплекс для активного отдыха. Площадь территории составит пять гектаров. Здесь расположат 16 комфортабельных номеров, 40 модульных коттеджей, ресторан, бассейн и инфраструктуру для отдыха. В проект планируют инвестировать около 500 миллионов рублей.

Встречу с руководителем компании накануне провела заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова. Обсудили планы по строительству объекта, подключению инженерной инфраструктуры и оказанию господдержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион заинтересован в открытии новых отелей.