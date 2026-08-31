Службы Солнечногорска стали призерами чемпионата по гражданской обороне

Команды из Солнечногорска заняли призовые места на чемпионате нештатных формирований по гражданской обороне на Бородинском поле 27 августа. В соревнованиях участвовали более 250 специалистов из 71 команды.

Соревнования включали девять направлений: участники отрабатывали нормативы на постах радиационного и химического наблюдения, демонстрировали навыки использования средств индивидуальной защиты и связи, выполняли пожарно-спасательные и аварийно-технические задачи, соревновались в комплексной эстафете.

Управление Единой дежурно-диспетчерской службы заняло второе место в категории «Звено связи», улучшив прошлогодний результат. Аварийно-спасательный отряд получил третье место в номинации «Пожарно-спасательное звено». Предприятие «Солнечногорское ЖКХ» заняло второе место в номинации «Аварийно-техническая команда по водопроводным (тепловым) сетям».

«Такие соревнования позволяют не только оценить уровень подготовки наших специалистов, но и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов. Особенно важно, что команды Солнечногорска ежегодно подтверждают высокий уровень профессионализма и стремятся улучшать свои результаты. Благодарю всех участников за ответственную работу, выдержку и достойное представление нашего округа на чемпионате», — отметил заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Результаты чемпионата показали высокий уровень подготовки и командной работы специалистов служб Солнечногорска. Полученный опыт поможет повышать готовность нештатных формирований к решению задач гражданской обороны и защиты населения.