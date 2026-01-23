Службы Солнечногорска объединили усилия для уборки снега во дворах

В округе продолжается комплексная очистка придомовых территорий от снежных масс. Специалисты МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» работают совместно с сотрудниками управляющих компаний.

23 января работы выполняли на межквартальном проезде рядом с домом № 12А на улице Баранова. В ходе уборки использовали специализированную технику — трактор и самосвалы для вывоза снега, а также привлекли семь рабочих для ручной расчистки.

Генеральный директор управляющей компании «Высотка» Ирина Клочкова отметила, что основные приоритеты — обеспечение свободных подъездов к домам и безопасных пешеходных путей для жителей. Для этого силы и техника работают в плановом режиме.

Также в течение этой недели бригады начали расчистку территорий в переулке Механизаторов, возле домов на улицах Ленинградская, Красная и Вертлинская, а также в микрорайоне Рекинцо-2.

Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов подчеркнул, что ведется постоянный мониторинг ситуации и координация действий подрядных организаций. Также он попросил жителей по возможности временно освобождать парковочные места во дворах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд для работы техники.

О проблемах с уборкой снега можно сообщить по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47. Также по указанному номеру можно оставить заявку на расчистку конкретного участка.