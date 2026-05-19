Службы Раменского округа подготовились к пожароопасному сезону

Высокие технологии позволили сотрудникам сотрудникам пожарно-спасательным служб запустить круглосуточное наблюдение за проблемными территориями в Раменском округе. Современные видеокамеры смогут быстро распознать малейшее задымление на расстоянии в несколько километров и мгновенно оповестить диспетчера. Это позволит специалистам ликвидировать возгорания в «золотой час», не давая огню распространиться.

Лесные тропы и границы массивов ежедневно на контроле у спасателей. В случае возникновения реальной угрозы звено системы предупреждения и ликвидации ЧС будет готово оперативно задействовать 85 человек личного состава и 47 единиц спецтехники. Весь парк машин прошел тщательную подготовку, а противопожарная опашка границ населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, уже выполнена в полном объеме.

Службы округа напомнили жителям, что лес не сможет защитить себя сам. В период пожароопасного сезона начали действовать ограничения: категорически запрещен пал сухой травы — это основная причина весенних пожаров. Сжигание мусора на приусадебных участках и разведение костров в лесной зоне также запрещены.

«Только вместе, соблюдая правила и проявляя бдительность, мы сможем сделать этот сезон безопасным», — отметили сотрудники пожарно-спасательных служб Раменского округа.