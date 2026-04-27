Службы Богородского округа перевели на усиленный режим работы

Последствиями апрельского снегопада в Подмосковье стали упавшие деревья и занесенные тротуары. В преддверии майских праздников в Богородском округе выпало около пяти сантиметров осадков.

Мощный снегопад продолжается в регионе с ночи на 27 апреля. В Богородском округе коммунальные и дорожные службы в очередной раз приняли вызов природы и приступили к расчистке территорий, подключив необходимую технику.

На улицы вышел полные штат дворников и уборщиков Помимо расчистки, осуществляется и противогололедная обработка дорог. Очищается от снега улично-дорожная сеть, осуществляется механизированное прометание тротуаров, общественных и дворовых территорий, чистят подходы к социальным объектам. В работе будут использованы грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника.

Порядка 160 сотрудников МБУ «Благосфера» займутся ручной уборкой тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов, где невозможно применить технику.

Для оперативного реагирования в условиях непогоды в управляющих компаниях также мобилизованы 250 дворников, 10 единиц техники работают во дворах.