Службу содержания территорий в Щелкове переведут на новую модель управления

Глава городского округа Андрей Булгаков провел традиционное еженедельное совещание с подведомственными службами и учреждениями. Основным вопросом повестки было развитие Службы содержания и благоустройства территорий: трансформация, цифровизация и расширение функционала.

Андрей Булгаков сообщил, что к следующему году предприятие перейдет на новую модель управления. «Появятся две дополнительные производственные базы — в Загорянском и Монино, а также собственная ремонтная зона, что позволит экономить до 7 миллионов рублей в год», — отметил руководитель муниципалитета.

Служба располагает автопарком из 121 единицы техники — это коммунальные машины, экскаваторы, грейдеры и погрузчики. В штате предприятия — 386 сотрудников. В этом году сформировали отдел по обслуживанию ливневых канализаций из шести человек, один из них — участник спецоперации Александр Ткаченко. За несколько месяцев работы было очищено свыше 17 километров сетей. Цифровизация локаций происходит через Яндекс.Конструктор.

Предприятие планирует полностью перейти на финансовую автономность, оказывая услуги предприятиям и организациям округа, а также закупить девять единиц новой техники, в том числе ломовоз и манипулятор на базе КамАЗа.