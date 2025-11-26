Службу ранней помощи детям с ОВЗ открыли в Воскресенске

Инновационный проект по созданию выездной службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Домашний консультант» реализовал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». По словам директора центра Светланы Шевченко, новые ресурсы позволят вывести помощь детям в возрасте до трех лет на качественно новый уровень.

Благодаря победе в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, центр получил грант в размере 2 миллионов рублей. На эти средства в здании на улице Победы открыли специализированный кабинет психолога.

Помещение оборудовано приятной деревянной мебелью, в нем установлены спортивный комплекс «треугольник Пиклера», развивающие бизиборды и интерактивная панель с разными звуками воды. Для малышей приготовили множество ярких тактильных игрушек и музыкальных инструментов.

Часть средств направили на создание лекотеки — специальной библиотеки развивающих игрушек и обучающих материалов. Дети смогут пользоваться ими как в центре, так и дома во время визитов специалистов.

Первая группа сотрудников уже прошла обучение в научно-практическом центре «Коррекция и развитие» в Астрахани, а в следующем году специалисты планируют повышать квалификацию в Пскове.