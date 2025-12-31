Служба спасения в Раменском получила новый спецтранспорт

В Раменском округе состоялась торжественная церемония, на которой глава округа Эдуард Малышев вручил ключи от нового специализированного транспорта директору службы спасения Александру Бочарову. Этот подарок приурочили к профессиональному празднику спасателей и предстоящему Новому году.

На мероприятии также были отмечены заслуги сотрудников службы, которые получили благодарственные письма и почетные грамоты за свою неустанную работу. Эдуард Малышев подчеркнул важность их труда, который включает в себя реагирование на пожары и различные чрезвычайные ситуации.

Среди награжденных оказался и спасатель второго класса Александр Мякошин, который отметил, что для него большая честь быть частью этой команды. Он рассказал о своем пути в профессию, который начался благодаря другу, увидевшему в нем потенциал спасателя.