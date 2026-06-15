Подмосковная Служба помощи при ДТП обработала 2,7 тысячи заявок за неделю

За период с 5 по 11 июня Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 2 747 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 301 случай больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Служба функционирует в двух форматах: консультации по телефону «горячей линии» и помощь в 16 специализированных центрах. Сотрудники помогают участникам ДТП выполнить необходимые действия, оформить «Европротокол» на месте происшествия или в центре помощи.

За указанный период специалисты оказали консультационную помощь 5 494 водителям. Оформление «Европротокола» было проведено для 1 061 ДТП в центрах помощи, по телефону помогли оформить 224 ДТП по «Европротоколу» и 102 ДТП — распиской.

В ведомстве напомнили, что в случае поломки автомобиля или ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину и отойти за пределы проезжей части в безопасное место, не оставаться рядом с автомобилем. После этого следует обратиться за помощью по единому номеру 112.