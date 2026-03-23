Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказала поддержку тысячам водителей

За последние семь дней на горячую линию Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 3650 аварий без пострадавших. Специалисты проконсультировали и помогли семи тысячам автомобилистов, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Водители 1474 ДТП получили помощь в оформлении происшествий в Центрах помощи при ДТП, а участники 585 аварий оформили европротоколы с помощью консультаций работников горячей линии.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную поддержку: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00.

В ведомстве призвали водителей быть предельно аккуратными на дорогах в межсезонье и в случае поломки или ДТП, не оставаться в машине. Чтобы обезопасить себя лучше сначала покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после этого обратиться по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и окажут помощь в оформлении ДТП.

