Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала более 6 тысяч заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП помогла оформить автомобильные аварии 6,3 тысячи водителям за неделю. Консультации получили участники 3,1 тысячи происшествий. Это на 462 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 1085 ДТП получили помощь в специализированных центрах, еще 573 оформили европротоколы благодаря телефонной консультации.

Автомобилистам напомнили, что при аварии без пострадавших необходимо покинуть машину и уйти с дороги из-за угрозы повторного столкновения.

«Если случилось так, что вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в ведомстве.

Получить помощь службы можно очно в 16 центрах, а также круглосуточно по телефону.