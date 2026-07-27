Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала еще 4,6 тысячи заявок

С 10 по 23 июля Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 4 626 ДТП без пострадавших. Такие данные предоставил Минтранс Подмосковья.

За первую неделю, с 10 по 16 июля, служба отработала 2 262 ДТП, а за вторую, с 17 по 23 июля, — 2 364. Всего помощь была оказана 9 252 водителям.

Отмечается, что 1 797 ДТП оформили в Центрах помощи при ДТП, из них по Европротоколу — 442, распиской — 178.

Служба помощи работает в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи. Благодаря их деятельности время нахождения автомобилей на дороге после аварии сокращается с трех часов до 40 минут. Это снижает риски возникновения повторных ДТП и уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии.