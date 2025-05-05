Служба помощи при ДТП помогла участникам 2,3 тысячи аварий в Подмосковье

В службу помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники 2362 ДТП без пострадавших. Число происшествий за неделю сократилось из-за короткой рабочей недели, сообщили в региональном Минтрансе.

Квалифицированную помощь оказали 4724 водителям. Около 950 участников смогли оформить аварии в пунктах, более 400 зарегистрировали европротоколы благодаря консультациям на горячей линии.

В Минтрансе Подмосковья призывают водителей в случае ДТП без пострадавших обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Служба помощи при ДТП оказывает дистанционную помощь в виде консультаций круглосуточно, а очно при оформлении ДТП в специальных центрах с 8:00 до 20:00. О ближайшем можно узнать по телефону горячей линии.