Служба кризисной помощи для несовершеннолетних заработала в Серпухове

В психолого-педагогическом и медико-социальном центре «Шанс» в Серпухове начала работу Служба кризисной помощи для несовершеннолетних. Специалисты будут помогать детям справиться с потерей близких, суицидальными мыслями, пережитым насилием и другими травмирующими событиями.

Проблему подростковых суицидов обсудили социальные педагоги и школьные психологи в центре «Шанс». Специалисты говорили о том, как выявить ребенка с девиантным и опасным поведением и склонностями к самоповреждению. Руководитель Службы кризисной помощи Екатерина Сергеева рассказала о функциях и деятельности нового подразделения.

«Служба кризисной помощи — это один из механизмов нашего огромного межведомственного взаимодействия с опекой, Комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями и другими организациями. Проблемой подростковых суицидов обеспокоено правительство Российской Федерации. Наша задача — вовремя выявить проблемы у детей и обязательно им помочь. К нам могут обратиться ребята с родителями, а с 15 лет к нам можно прийти самостоятельно. Мы гарантируем анонимность», — отметила директор центра «Шанс», депутат окружного Совета Елена Акимова.

Центр находится по адресу: Серпухов, улица Стадионная, дом 1, корпус 1.

Телефон: +7 (49-67) 76-22-25, электронная почта: serp_shans@mosreg.ru.