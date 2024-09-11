Служба благоустройства в Дмитрове собрала более 20 «кубов» мусора с начала сентября

Служба благоустройства «Рогачево» следит за порядком на вверенной территории Дмитровского округа. Специалисты ежедневно прибираются на детских и контейнерных площадках, а также во дворах и общественных пространствах.

Служба «Рогачево» следит за порядком на 17 дворовых территориях площадью 249 тысяч квадратных метров, 25 детских площадках, 29 объектах воинской славы, 98 контейнерных площадках, 304 парковочных местах и 182 тысячи квадратных метрах газонов. Сначала сентября они собрали 20 «кубов» крупногабаритного и бытового мусора, окосили семь тысяч квадратных метров территории, отработали восемь обращений жителей.

«Все сотрудники службы „Рогачево“ ответственно относятся к своей работе, понимая, как важно содержать в чистоте и порядке все дворовые и общественные территории. Они добросовестно трудятся, чтобы жителям нашего округа было комфортно и удобно», — прокомментировал директор службы благоустройства «Рогачево» Михаил Хохлов.

Отметим, сотрудники работают ежедневно в любую погоду.

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