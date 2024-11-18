Военные Росгвардии рассказали о службе в дивизии Дзержинского в Балашихе

Участники войск Национальной гвардии рассказали про службу в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, роте почетного караула и планах на будущее. Солдаты этого подразделения осваивают также гражданские специальности и принимают участие в параде Победы.

Рядовой Артем Ефанов — спортсмен. Занимался плаванием, баскетболом и лыжными гонками, но, чтобы достичь уровня почетного караула, ему пришлось долго и упорно тренироваться. Парню осталось служить 230 дней, и он с улыбкой вспоминает первые дни в армии. В роду Артема Ефанова есть герои Великой Отечественной войны. Прадед дошел до Берлина. Поэтому росгвардеец гордится тем, что ему выпала честь стать участником парада на Красной площади, посвященного 80-летию Великой Победы. Артем Ефанов уверен, что армия поможет каждому молодому человеку повзрослеть, повысить дисциплину и стать настоящим защитником Отечества.

Вместе с Артемом на службу в ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского войск Национальной гвардии заступил ефрейтор Евгений Угланов. Сначала он хотел пополнить ряды воздушно-десантных войск, но брат его отговорил и сказал, что Росгвардия открывает большие перспективы.

«Послушал совета старшего брата и ничуть не пожалел. Вряд ли где еще можно приобрести такой жизненный опыт как в армии, а особенно в роте почетного караула прославленного соединения Росгвардии», — отметил Угланов.

Рядовому Никите Гаврилову осталось служить неделю. Он советует новобранцам ничего не бояться.

«Здесь вас обучат всему, чего вы не знаете. Также вы сможете укрепить уже имеющиеся навыки. Самое главное, что в Росгвардии вы научитесь брать на себя ответственность и проявлять разумную инициативу», — сказал рядовой Никита Гаврилов.

Никита гордится тем, что достойно провел этот год и не подвел родителей.

Отметим, что солдаты за год службы осваивают не только военные, но и гражданские специальности: водитель, кинолог, повар, сварщик, электротехник и многие другие.

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