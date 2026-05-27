Музыкальную комедию «Служанка-госпожа» представят в музее Чайковского

7 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского состоится постановка оперы-буфф «Служанка-госпожа». Зрители смогут насладиться классической музыкальной комедией Джованни Баттиста Перголези, рассказанной Министерством культуры и туризма Московской области.

Сюжет о служанке Серпине, стремящейся стать хозяйкой дома и завоевать сердце аристократа, уже несколько столетий не сходит с театральных подмостков. Постановка погрузит публику в атмосферу пышного итальянского быта XVIII века, представив веселую и искрометную комедию о превращении хитрости в искренние чувства.

В дополнение к основной музыкальной композиции прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Арии главных ролей исполнят оперные и концертно-камерные певцы, лауреаты международных конкурсов и обладатели престижных наград Марина Агафонова-Аванти (сопрано) и Дмитрий Романько (бас).

Начало спектакля запланировано на 17:00. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского [здесь](https://tchaikovsky.house/event/sluzhanka-gospozha-opera-buff-12/).