Слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2026 год прошли в Мособлдуме

В Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ приняли к рассмотрению 30 октября. Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что следить за обсуждением и вносить предложения могли все желающие — велась онлайн-трансляция, работала горячая линия, а также в соцсетях принимали вопросы.

«Планируем, что доходы бюджета в 2026 году составят порядка 1,3 триллиона рублей. Это дает нам возможность поддерживать социальную сферу и бизнес. Одно не развивается без другого. Поэтому помимо решения задач на земле — где-то это строительство школы, где-то ремонт поликлиники, мы продолжаем создавать условия для предпринимательства, привлечения инвестиций», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков сообщил, что в 2026 году расходы составят почти 1,4 триллиона рублей. Значительные средства направят на образование, а на модернизацию системы теплоснабжения предусмотрено 43 миллиарда.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что приоритетами региона остаются рост инвестиций, создание рабочих мест и развитие бизнеса. По ее словам, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал должен превысить два триллиона рублей, а к 2027 году объем промышленного производства достигнет десяти триллионов. Кроме того, на развитие инфраструктуры для инвесторов в 2026 году направят около 7,2 миллиарда рублей.

По словам министра образования Ингрид Пильдес, на сферу образования в 2026 году запланировано около 216 миллиардов рублей, десять из которых поступят из федерального бюджета. При этом, основные расходы пойдут на повышение зарплат педагогов, рост числа учащихся и увеличение финансирования питания школьников. Зарплаты воспитателей вырастут на 5%, а учителей — на 12%.

Министр соцразвития Андрей Кирюхин сообщил, что в 2026 году на социальную поддержку жителей региона направят около 137 миллиардов рублей: более 43 миллиардов предусмотрено на помощь семьям с детьми, а финансирование универсального пособия вырастет до 32,6 миллиарда рублей.

На сферу здравоохранения в 2026 году планируется выделить более 180 миллиардов рублей. На закупку лекарств и расходных материалов направят почти 39 миллиардов рублей, а на новое оборудование — более 15 миллиардов.