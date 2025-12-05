Слушания по проекту бюджета на 2026 год прошли в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск состоялись публичные слушания, посвященные обсуждению проекта бюджета муниципалитета на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева, представители Контрольно-счетной палаты, общественные деятели и депутаты.

Во время обсуждения рассмотрели ключевые параметры проекта бюджета, включая доходные и расходные статьи, приоритетные направления финансирования и прогнозные показатели на предстоящий трехлетний период. Значительную часть средств, а именно 46,1%, направят на развитие социальной сферы, охватывающей образование, культуру, физическую культуру и социальную политику. Наибольший объем ресурсов сосредоточат в сфере образования.

«Итоги публичных слушаний позволят сформировать обоснованный и сбалансированный бюджет, отвечающий актуальным потребностям жителей муниципалитета и стратегическим задачам его развития», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Стоит отметить, что в 2026 году в рамках муниципального бюджета планируют реализовать двадцать программ. Окончательное утверждение основного финансового документа состоится на очередном заседании Совета депутатов городского округа Солнечногорск.