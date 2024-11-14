Слуховые аппараты из Фрязина представили на выставке в Москве

Компания «Исток-Аудио» из Фрязина выступила на выставке франшиз Buy Brand Expo 2024 в Москве. Специалисты организации представили свои разработки и заключили ряд контрактов.

Предприятие из Фрязина является лидером в сфере разработки, производства и продажи современных технических средств реабилитации. На выставке в Москве сотрудники представили франшизу «Вокруг Слуха».

Разработка заинтересовала предпринимателей из разных сфер бизнеса не только из России, но и из стран СНГ. Компания работает в сфере слухопротезирования уже более 30 лет.

«Запуск франшизы „Вокруг слуха“ в этом году стал новым витком развития компании, а выход на столь значимую выставку BuyBrand Expo позволил нам представить проект широкому кругу бизнесменов и привлечь внимание инвесторов к бизнесу», — отметил заместитель генерального директора ГК «Исток-Аудио» Михаил Климачев.

Отметим, что за три дня работы на международной выставке «Исток-Аудио» заключила несколько соглашений о крупных сделках. ИХ реализуют уже в следующем году в разных регионах России.

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