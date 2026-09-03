Случайно выпившего чистящее средство для кондиционера мужчину спасли в Ступине

В Ступинскую клиническую больницу поступил мужчина, получивший тяжелое химическое повреждение пищевода во время обслуживания кондиционера. В процессе работы пациент перепутал емкости и принял внутрь агрессивный чистящий раствор вместо питьевой воды.

Осознав ошибку, пострадавший самостоятельно вызвал рвоту и промыл желудок водой, что позволило частично снизить концентрацию жидкости.

«Пациента экстренно направили в отделение реанимации, где провели исследование верхних отделов пищевода. Были диагностированы химические ожоги, но без признаков перфорации — то есть сквозных отверстий и некроза тканей. Благодаря вовремя начатой интенсивной терапии, которая включала зондовое промывание желудка, детоксикацию, противоотечную, защитную и симптоматическую терапию, состояние мужчины удалось быстро стабилизировать», — рассказал заместитель главного врача Владимир Блинов.

Медицинский курс продолжался четыре дня и принес устойчивый положительный результат. Мужчину уже выписали с рекомендациями по соблюдению щадящей диеты и амбулаторному контролю у специалистов.

Сотрудники медицинского учреждения напоминают о необходимости строгого соблюдения техники безопасности при обращении с техническими жидкостями. Попадание едких веществ в желудочно-кишечный тракт провоцирует глубокие термические поражения слизистой.

Последующие рубцовые деформации органов могут привести к критическим осложнениям и гибели человека, если медицинская помощь не будет оказана незамедлительно.