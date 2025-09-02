Случай самовольной рубки деревьев выявили в Чехове

Незаконная рубка двух берез произошла у одного из садовых товариществ в Чехове. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала «Мособллеса» во время патрулирования квартала 78 Молодинского участкового лесничества выявили незаконную рубку лесных насаждений.

Возле садового товарищества «Акустик» в деревне Оксино были обнаружены две свежесрубленные березы. Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей. Древесина осталась на месте. Местные жители сообщили о красном пикапе, замеченном рядом с местом рубки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали улики и начали расследование. Нарушители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от размеров нанесенного ущерба: граждане — штраф до пяти тясяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, а юридические лица — до 500 тысяч.

Если ущерб превышает пять тысяч, то нарушителя ждет уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, незаконная рубка в особо крупном размере наказывается лишением свободы до семи лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.