Случаев африканской чумы свиней не выявили в Подмосковье в августе

Ни одного случая африканской чумы свиней не выявили в Подмосковье в августе. Ветеринары исследовали биоматериал, взятый в холе спортивной и любительской охоты, они проверили 26 особей.

Как сообщили в подмосковном Минэкологии, в августе охотники добыли 26 особей кабана. У всех животных отобрали биоматериал для проведения исследований.

«У всех животных отобран биоматериал, лабораторные исследования не выявили случаев заражения африканской чумы свиней. Усиленная работа по предотвращению вспышек опасного заболевания продолжается», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Он напомнил, что в регионе проводят операцию «Дикий кабан», которая направлена на предупреждение вспышек заболевания в свиноводческих хозяйствах. Специалисты проводят патрулирования и выявляют больных и павших животных, после чего проводят исследования в лаборатории.

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