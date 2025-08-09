Сложный мяч и непредсказуемая игра. Международный гольф-турнир прошел в Мытищах

В Подмосковье прошли соревнования по гольфу с участием 72 спортсменов

Международные соревнования по гольфу прошли в Мытищах. Участвовали спортсмены из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.

На турнир прибыли 18 сборных — 10 мужских и 8 женских. Всего за победу боролись 72 спортсмена, среди которых были как любители, так и профессионалы.

Игру осложнили погодные условия и решение судей не вводить так называемые зимние правила. Из-за этого мяч на фарвее быстро пачкался, что делало его полет непредсказуемым.

По итогам турнира на пьедестале оказались представители двух регионов: Москва и Московская область поделили между собой по три медали.

Марина Минина, вице-президент, исполнительный директор Ассоциации гольфа России, рассказала, что в этом сезоне организаторы отказались от привычного формата «соревнования ради соревнований», сделав акцент на зрелищности и вовлечении новой аудитории.

Организаторы отметили, что гольф в России постепенно перестает быть элитарным видом спорта и становится более массовым.

«Мы доказали, что гольф — это не только элитарный, это объединяющий, зрелищный, динамичный, просто яркий вид спорта», — объяснила Марина Минина.

Сергей Миронов, мастер спорта и абсолютный победитель Ассоциации гольфа России Пестово Кап, рассказал, что гольф в России развивается.