Сложный мяч и непредсказуемая игра. Международный гольф-турнир прошел в Мытищах
В Подмосковье прошли соревнования по гольфу с участием 72 спортсменов
Международные соревнования по гольфу прошли в Мытищах. Участвовали спортсмены из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.
На турнир прибыли 18 сборных — 10 мужских и 8 женских. Всего за победу боролись 72 спортсмена, среди которых были как любители, так и профессионалы.
Игру осложнили погодные условия и решение судей не вводить так называемые зимние правила. Из-за этого мяч на фарвее быстро пачкался, что делало его полет непредсказуемым.
По итогам турнира на пьедестале оказались представители двух регионов: Москва и Московская область поделили между собой по три медали.
Марина Минина, вице-президент, исполнительный директор Ассоциации гольфа России, рассказала, что в этом сезоне организаторы отказались от привычного формата «соревнования ради соревнований», сделав акцент на зрелищности и вовлечении новой аудитории.
Организаторы отметили, что гольф в России постепенно перестает быть элитарным видом спорта и становится более массовым.
«Мы доказали, что гольф — это не только элитарный, это объединяющий, зрелищный, динамичный, просто яркий вид спорта», — объяснила Марина Минина.
Сергей Миронов, мастер спорта и абсолютный победитель Ассоциации гольфа России Пестово Кап, рассказал, что гольф в России развивается.
У нас в стране все-таки гольф растет. Молодые ребята приходят. <…> Конкуренция растет.
Сергей Миронов
