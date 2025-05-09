Слово «Победа» из свечей в память о героях выложили в Дмитрове

«Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы провели трогательную патриотическую акцию. У стелы «Дмитров — город воинской славы» участники зажгли сотни свечей и выложили из них слово «Победа».

Памятное мероприятие объединило жителей Дмитровского округа, членов общественных организаций, ветеранов и молодежь. В ноябре–декабре 1941 года на рубежах Дмитрова велись ожесточенные бои, которые стали одними из ключевых в Битве за Москву. С 2008 года он носит почетное звание «Город воинской славы».

«Дмитров навсегда вписан в историю как место подвига. В 1941 году здесь решалась судьба Москвы, и наши солдаты выстояли. Сегодня мы передаем эту эстафету памяти молодому поколению, чтобы они помнили, гордились и берегли мир, завоеванный такой высокой ценой», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Перед участниками акции также выступил председатель Совета ветеранов Дмитровского округа Александр Фуфаев. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов и минутой молчания.