Сломанные ветки и сухостой убрали на улице Ильича в Чехове

Ежедневно за содержанием улиц и дворов в Чехове следят сотрудники муниципального бюджетного учреждения. По просьбам жителей они привели в порядок улицу Ильича.

Специалисты управляющей компании убрали ветки с проезжей части. Причиной стала недавняя непогода. Также рабочие управляющей компании опилили высохшие и аварийные деревья и погрузили древесные отходы в специальный бункер.

Отметим, что управляющая компания «Чеховское благоустройство» отвечает за содержание и уборку улиц и дворов, они ответственны за сеть дорог и проездов протяженностью более 938 километров. Также организация отвечает за поддержание уличного освещения, наполнение цветочных клумб и ваз, сезонный покос травы и многое другое.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения принимают заявки по номеру диспетчерской: 8 (800) 300-87-43, а также на электронную почту. На личный прием можно прийти по адресу: улицу Новослободская, дом № 7. Сотрудники работают по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу до 15:45.