Сломанные ураганом «Эдгар» деревья уберут в деревне Акулово
Специалисты Звенигородского лесничества определили участки с поврежденными ураганом «Эдгар» деревьями. Санитарную рубку проведут у деревни Акулово.
Специалисты уже приступили к устранению последствий непогоды — они распиливают упавшие деревья и разбирают завалы.
На участке провели обследование, после которого назначили необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.
В Комлесхозе Подмосковья отметили, что ветровалы в регионе возникают не так часто, но их последствия всегда одинаковы — это гибель или повреждение лесных насаждений. Шквалистые ветра валят деревья, частично или полностью отрывают их корни.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».