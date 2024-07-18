Сломанные ураганом «Эдгар» деревья уберут в деревне Акулово

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Специалисты Звенигородского лесничества определили участки с поврежденными ураганом «Эдгар» деревьями. Санитарную рубку проведут у деревни Акулово.

Специалисты уже приступили к устранению последствий непогоды — они распиливают упавшие деревья и разбирают завалы.

На участке провели обследование, после которого назначили необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что ветровалы в регионе возникают не так часто, но их последствия всегда одинаковы — это гибель или повреждение лесных насаждений. Шквалистые ветра валят деревья, частично или полностью отрывают их корни.

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