Слет продлится два дня. За это время участники будут обмениваться опытом, получать новые знания и работать над идеями, которые помогут развивать добровольческое движение в округе. Программа охватывает пять направлений: событийное, экологическое, гражданско-патриотическое волонтерство, медиаволонтерство, а также помощь в чрезвычайных ситуациях и спасении.

Для участников подготовлены мастер-классы, тренинги, встречи со спикерами, командообразующие активности, интеллектуальные и культурные мероприятия. Открытие прошло в дружеской атмосфере: участники танцевали, поддерживали выступающих и с первых минут включались в программу.