Слет участников клуба «Активное долголетие» прошел в Егорьевске

Слет участников проекта «Активное долголетие» прошел в Егорьевске. Его посетили более 200 человек из разных городов Подмосковья.

Слет прошел на базе социального центра «Журавушка». Участников поприветствовала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Она рассказала, что в этом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» приняли региональную программу «Активное долголетие» до 2030 года.

«Этот слет важен тем, что позволяет узнать о наиболее успешных практиках добровольчества, адаптированных к специфике нашего региона, и растиражировать их, привлекая все большее число серебряных волонтеров в свои ряды. Для вас самих волонтерство — это возможность реализовать себя, передать профессиональные навыки молодежи, а для жителей Подмосковья — получить от вас помощь, знания, приобщиться к здоровому образу жизни», — сказала она.

В рамках слета команды волонтеров обменялись опытом помощи пожилым людям, проведении досуговых мероприятий и экскурсий, а также мастер-классов и лекций. Участники смогли продемонстрировать свои творческие и кулинарные навыки, принять участие в викторинах и флешмобах.

Лучших волонтеров отметили дипломами.