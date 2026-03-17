Сегодня 11:41 Слет творческой молодежи прошел в Подольске

Традиционный слет творческой молодежи «М-Арт» стартовал в городском округе 13 марта. Юные музыканты, актеры, танцоры и ораторы собрались на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина», чтобы проявить свои таланты.

Мероприятие объединило более 170 школьников и студентов колледжей. Ребята участвовали в разных мастер-классах по четырем направлениям творчества: танец, музыка, сцена и искусство слова. Участники слета посещали различные мероприятия под руководством опытных наставников, учились работать в команде и неформально общались. Кульминацией слета стали иммерсивный театр и большой отчетный концерт.

За годы проведения молодежных слетов успели зародиться добрые творческие традиции. «Мероприятие под названием „Театр здесь и сейчас“ — это особая традиция Российского союза молодежи, при которой организаторы, то есть кураторы, ставят постановку здесь, прямо на слете. Это невероятное волшебство и магия», — рассказала руководитель слета Виктория Скворцова.

Молодежный слет продлолжался три дня. За это время участники смогли не только почерпнуть новые знания, но и найти вдохновение и команду единомышленников.