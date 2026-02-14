Слет старшеклассников с погружением в фольклор стартовал в Подольске

В лагере «Родина» собрались более 100 самых активных учеников из 19 школ Подольска на двухдневный слет актива старшеклассников «Жили-были». Темой мероприятия стало погружение в традиции русского народа.

Для участников организованы тематические квесты, детективные игры, задания на сплочение и вечерние посиделки у костра. Кульминацией слета станет подготовка к сценическому выступлению — ребята сами поставят номера, вдохновляясь народной культурой.

С подростками работают лучшие фольклористы округа: ансамбль «Цветень» детской школы искусств «Моя Русь», ансамбль «Колокольцы» центра традиционной культуры «Истоки» Дворца культуры «Октябрь», а также профессиональные актеры и танцоры.

Слет организован при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска. Мероприятие направлено на развитие творческих способностей и интереса к народным традициям у подрастающего поколения.