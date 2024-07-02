Слет школьных лесничеств прошел в «Школе разведчиков» в Балашихе

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Спортивно-оздоровительный слет школьных лесничеств состоялся в «Школе разведчиков» в Балашихе. Для детей провели тематическую викторину и практические занятия по определению пород деревьев, древодром, лазертаг, метание ножей по цели, а также сплав на катамаранах и сапах.

Мероприятия прошли в рамках программы «Зов Природы». Они организованы для учащиеся двух школьных лесничеств из Электростали — «Лесовичок» и «Знатоки леса».

Участники слета по достоинству оценили мероприятие, в ходе которого смогли пообщаться с единомышленниками. Кроме того, они отметили, что получили массу положительных эмоций и смогли начать готовиться к областному слету школьных лесничеств. Он пройдет на территории Московской области в начале нового учебного года.

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