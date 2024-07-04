Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах. Местом встречи стал духовно-просветительский центр «Здоровое поколение» при храме святого мученика Уара в поселке Вешки.

Летний миссионерский молодежный слет Московской митрополии в этот раз посвящен Году семьи. Программу готовили преподаватели кафедр Библеистики и Богословия Московской духовной академии, кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение».

«На этой встрече мы поднимаем самые разные и актуальные темы. В Год семьи в большинстве своем они касаются значения семейных ценностей, взаимодействия Церкви и современного мира», — прокомментировал настоятель храма Олег Мумриков.

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